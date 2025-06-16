Adıyaman'da Tohumculuk Faaliyetleri Yerinde İncelendi

Adıyaman'da Tohumculuk Faaliyetleri Yerinde İncelendi
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Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman'da tohumculuk alanında faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret ederek deneme parsellerindeki hasat çalışmaları ve modern tohumculuk teknikleri hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, ilde yürütülen tohumculuk faaliyetlerini yerinde inceledi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ve Şube Müdürü Erdal Yılmaz ile birlikte tohumculuk alanında faaliyet gösteren kentteki bir işletmeyi ziyaret etti. Ziyarette, firmanın Ar-Ge çalışmaları kapsamında kurduğu deneme parsellerinde yürütülen hasat çalışmaları yerinde incelendi.

Deneme parsellerindeki hasat sonrası adaptasyon, verimlilik ve ürün kalitesi gibi konularda değerlendirmeler yapıldı. Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan heyet, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, yaptığı açıklamada, modern tohumculuk tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni çeşitlerin adaptasyonunun tarımsal üretimin artırılmasında hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu tür deneme parselleri sayesinde çiftçilerimize daha verimli, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı tohum çeşitleri sunabiliyoruz. Bu çalışmalar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük bir katkı sağlamaktadır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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