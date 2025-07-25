Adıyaman'da Sıcak Hava Nedeniyle Çiğköfteye Buzla Yoğurma Yöntemi Uygulanıyor

Adıyaman'ın meşhur tatlarından çiğköfte, hava sıcaklığının 45 derece olması nedeniyle buzla yoğurulmaya başlandı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Adıyaman'da, sıcaktan en çok gıda sektörü etkileniyor. Çiğköfte esnafı soğutma sistemi tezgahların yetersiz kalması nedeniyle çözümü buzda buldu.

Adıyaman'ın meşhur yemeklerinden çiğköfte için bunaltıcı sıcaklarda buzlu yöntem uyguluyor. Çiğköftenin sıcaklar nedeniyle bozulmasının önüne geçmek için buz ile çiğköfteler yoğuruluyor. Dakikalarca buz ile yoğrulan çiğköfte uzun süre sıcağa dayanabiliyor.

Çiğköfte ustası Ahmet Arslantaş, "Çiğköftelerimiz, zaten hava 45 derece sıcaklık gösteriyor ama 50 derecenin üzerinde hissedilen bir sıcaklık var şuanda Adıyaman'da. Normalde çiğköfte tezgahları soğutmalı sistem oluyor. Şuan soğutma sistemleri yetersiz kaldığı için ek olarak buzla yoğuruyoruz çiğköftelerimizi. Herhangi bir mağduriyet yaşanmasın diye" dedi.

Vatandaşlar ise "Çiğköfte sıcağa dayanıklı bir yemek değil. Geliyoruz buraya, ustamız ekstra soğutma sistemi olmasına rağmen içerisine buzda ilave ediyor. Daha ferahlatıcı bir tadı oluyor. En azından sıcak bir tat gelmiyor ağzımıza"

Sadece çiğköfteciler değil diğer esnaflarda aşırı sıcaklara karşı önlemler geliştiriyor. Birçok esnaf bunaltıcı sıcağa karşı işyerlerine su fıskiye sistemi kurarak müşterileri serinletiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN