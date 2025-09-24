Adıyaman'da Modern Seracılık Projesi Üretimi Hızlandırıyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi kapsamında kurulan modern seralarda üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor Projesiyle hem sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik ediliyor hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor.

2025 yılı itibarıyla üreticilere teslim edilen 46 adet sera; güneş enerjisi panelleri, basınçlı sulama sistemleri ve modern tarım ekipmanlarıyla donatılarak üretime hazır hale getirildi. Bu kapsamda Adıyaman'daki sera alanı 120 dekara ulaştı.

İl genelinde toplam 43.432 dekar alanda sebze üretimi yapılırken, bunun 1.656 dekarında salata üretimi gerçekleştiriliyor. Yeni sera yatırımlarıyla bu rakamların daha da artması hedefleniyor.

Projeyle birlikte yıl boyu üretim sağlanarak atıl iş gücü değerlendirilirken, kuraklık ve artan üretim maliyetlerine karşı örtü altı tarım yöntemiyle sürdürülebilirlik destekleniyor. Aynı zamanda sebze üretiminde artış hedeflenerek, hem istihdam hem de yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan da seraları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Akkan, yapılan çalışmaların bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akkan, modern seracılık sayesinde yıl boyu üretim yapılabileceğini ve bu durumun hem çiftçinin gelirini artıracağını hem de kırsalda istihdamı güçlendireceğini belirtti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanıyla 2025 yılı içinde Adıyaman'a 30 yeni sera daha kazandırılması planlanıyor. Böylece hem çevre dostu enerji kullanımı hem de modern tarım teknikleri bir araya getirilerek bölge için örnek bir model oluşturuluyor. - ADIYAMAN