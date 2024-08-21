Adıyaman'da Jandarma Ekiplerine Avcılık Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğa koruma ilçe şefliği tarafından jandarma ekiplerine avcılık eğitimi verildi.

Gölbaşı Doğa Koruma Şefliği tarafından yapılan açıklamada, 2024-2025 av sezonu öncesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Gölbaşı ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı, Harmanlı Karakolu ve Belören Jandarma Karakollarına gidilerek avcılık ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimlerin sıklıkla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN