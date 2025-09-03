Haberler

Adıyaman'da Badem Hasat Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kahta ilçesinde düzenlenen badem hasat şenliğine yoğun katılım sağlandı. Etkinlikte, bölgenin badem yetiştiriciliği ve ekonomisi üzerine yapılan konuşmalar büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri, üreticilerle birlikte badem hasadına katıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde badem hasat şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kahta ilçesine bağlı Mülk Köyünde yapılan etkinliğe Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kurum amirleri, tarım sektörü temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Badem hasadında yapılan konuşmalarda, Adıyaman'da badem yetiştiriciliğinin geldiği nokta ve bölge ekonomisi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Yetkililer, bademin hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, üreticilerle birlikte tarlaya inerek badem hasadını başlattı. Kaymakam Soysal ve İl Müdürü Akkan, hasat çalışmalarına bizzat katılarak üreticilere destek verdi.

Geleneksel hale gelmesi planlanan etkinlik, katılımcıların dilek ve temennileriyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
