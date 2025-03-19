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Adıyaman'da Badem Bahçeleri Beyaza Büründü

Adıyaman'da Badem Bahçeleri Beyaza Büründü
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Baharın müjdecisi olarak bilinen badem bahçeleri Adıyaman'da çiçek açtı. Türkiye'nin en büyük badem ekili alanına sahip şehirde, badem ağaçlarının sunduğu görsel şölen göz kamaştırıyor.

Adıyaman'da baharın müjdecisi olan badem bahçeleri çiçek açtı. Bahçeler adete beyaz örtüye büründü.

Türkiye'nin en büyük badem ekili alanına sahip Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçlarının görsel şölen sundu.

Badem ekili alan bakımından Türkiye'de ilk sırada, üretim bakımından ikinci sırada yer alan Adıyaman'da çiçek açan badem bahçeleri kokusu ve görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 112 bin dekar badem bahçesinin bulunduğu kentte çiçek açan badem bahçeleri eşsiz manzara sundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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