Adıyaman'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıldönümü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde başlayan törenler, Gençlik Yürüyüşü ve Kültür Merkezi'ndeki kutlama programıyla devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kahta'daki kutlamalar Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Bardakçı Otel önünden Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'ne kadar Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Kutlamaların devamı Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'ndeki kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında çeşitli branşlarda spor gösterileri, folklor gösterisi ve yerel sanatçılar tarafından konser verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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