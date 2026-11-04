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Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesine yüzey altı damla sulama kuruluyor

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Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesine yüzey altı damla sulama kuruluyor
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Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesinde su tasarrufu ve verimliliği artırmak amacıyla yüzey altı damla sulama sistemi kuruluyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, proje alanında inceleme yaparak sistemin teknik aşamaları ve üretime katkıları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesinde su tasarrufu ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla yüzey altı damla sulama sistemi kuruluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 21. Etap çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'da modern sulama yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda 142 dekar büyüklüğündeki badem bahçesinde yüzey altı damla sulama sistemi kurulumu gerçekleştiriliyor. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, proje alanında incelemelerde bulunarak sistemin teknik aşamaları ve tarımsal üretime sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasının sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Bölgemizde tarımsal kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin anahtarı su kaynaklarımızı en doğru şekilde yönetmekten geçiyor. Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen modern basınçlı sulama sistemleri, sadece su tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toprağın yapısını koruyarak birim alandan alınan verimi de artırıyor. Bu tür yenilikçi projelerin ilimiz genelinde yaygınlaşması, tarımsal geleceğimiz adına büyük bir kazançtır" diye konuştu.

Projeyle su kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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