Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Adıyaman'da 13 Bin Fidan Toprakla Buluşturulacak

Adıyaman'da 13 Bin Fidan Toprakla Buluşturulacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilecek ağaçlandırma projesinde 13 bin adet fidan toprakla buluşacak. Proje, gelir getirici türlerin dikimiyle hem çevreye hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 bin adet fidan toprakla buluşacak.

Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos A.Ş. işbirliğiyle Besni ilçesinin Aşağıçöplü Köyü'nde başlatılan ağaçlandırma projesini yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, proje kapsamında gelir getirici türlerden olan 13 bin adet fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Toplamda 90 hektarlık alanda hayata geçirilecek projede fıstıkçamı, Antep fıstığı, badem ve zeytin ağaçları yer alacak.

Projeyi yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Partal, projenin hem çevreye hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı. Kaymakam Partal, "Aşağıçöplü Köyü sınırlarımızda, Orman Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen orman alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merinos A.Ş. ile yapılan protokol çerçevesinde burada gelir getirici türler dikilecek. İlk etapta 13 bin fidan toprakla buluşacak. Bunların 4 bini fıstıkçamı, 9 bini ise zeytin, Antep fıstığı ve badem olacak. Bölgenin iklim ve toprak koşulları bu türler için son derece uygun. Orman teşkilatımız gerekli hazırlıkları tamamladı. Bu çalışma, hem köylerimize hem ilçemize hem de ülkemize katkı sunacak. İnşallah 5-10 yıl içinde bu ormandan elde edilecek ürünlerle ekonomiye ciddi bir katma değer sağlanacak. Orman teşkilatımıza ve desteklerinden dolayı hayırseverimiz Erdemoğlu ailesine teşekkür ederim. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
img

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı canlı izle! 14 Ocak Salı Bir Gece Masalı 18. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu? 15 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Yay, Aslan burcu yorumu! 15 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.