ADD Gençleri Anıtkabir'de Atatürk'ü Andı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz liderliğinde gençler Ankara'ya gitti.

ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cengiz, ADD'li gençlerle Başkent Ankara'ya gitti.

Etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Bugün yine 19 Mayıs, yine düştük yollara Atamız için. ADD'li gençlerle birlikte Atatürk'ün nezdinde tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunacağız. Dua edeceğiz. Ruhları şad olsun" dedi.

Cengiz, Ankara'da Anıtkabir'i, Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret edeceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR