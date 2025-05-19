ADD Gençleri Anıtkabir'de Atatürk'ü Andı

ADD Gençleri Anıtkabir'de Atatürk'ü Andı
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz liderliğindeki gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'ya giderek Anıtkabir ve Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz liderliğinde gençler Ankara'ya gitti.

ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cengiz, ADD'li gençlerle Başkent Ankara'ya gitti.

Etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Bugün yine 19 Mayıs, yine düştük yollara Atamız için. ADD'li gençlerle birlikte Atatürk'ün nezdinde tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunacağız. Dua edeceğiz. Ruhları şad olsun" dedi.

Cengiz, Ankara'da Anıtkabir'i, Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret edeceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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