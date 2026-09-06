Mazot Zammı Semt Pazarına Yansıdı: Patlıcan 40 Lira

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Mazota gelen zam Adana'nın Kozan ilçesi semt pazarında fiyatlara yansıtıldı. Pazar esnafı, "Günlük zam geliyor mazota, her gün zam. Patlıcanın fiyatına zam koyduk mecbur. 30 liraya veriyorduk, bugün 40 lira yaptık" dedi.

Litre fiyatı 90 lirayı geçen motorine yapılan zamlar, Kozan ilçesinde semt pazarında ürün fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

Bir pazar esnafı şöyle konuştu:

"Mazot zammı bizi her türlü etkiliyor. Kendimiz yetiştiriyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Günlük zam geliyor mazota, her gün zam. Patlıcanın fiyatına zam koyduk, mecbur koyacağız. 30 liraya veriyorduk, bugün 40 lira yaptık. Mazot pahalı olunca hepsini etkiliyor. İlacını da etkiliyor, işçisini de etkiliyor yine de çıkamıyoruz işin içinden. Bu çiftçinin hali perişan. Motoru katırı satacağız, onu yiyeceğiz ortalık düzelene kadar."

"MAZOT ZAMMI HER ŞEYE YANSIR"

Başka bir pazar esnafı, "Mazot zammı ürünlere mutlaka yansır, etkisi devam edecektir. Hemen her şeye zam gelir, A'dan Z'ye; yenilen, içilen, dikilen her şeye gelir. Gelmeye de devam eder, mazotun duracağı yok" dedi.

Bir başka pazar esnafı ise mazot zammına değinirken, "Biz şurdan, köyden getiriyoruz, adam İstanbul'a gidiyor, kamyonuyla 20-30 bin lira mazot yakıyor. Benimki yakın mesafe ama insanlar uzağa gidiyor, etkiliyor tabii ki" diye konuştu.

Başka bir pazarcı da, "Nakliye ücreti ekliyoruz, mazot yükseldi. Geliyoruz yerinde 60-70 liraya satıyoruz biz bunu. Mazot zammı her yönüyle etkiliyor. Durmuyor yani, üç dört güne varıyor tekrar bitiyor, depoyu dolduruyoruz 3-4 bin lira tutuyor" dedi.

"MİLLETTE ALIM GÜCÜ YOK"

Diğer bir pazarcı da "Şimdi bunun ilacı, nakliyesi bize 100 bin liraya mal oluyor. Biz emeğimizi alamıyoruz. Mazot oldu 90 lira, mazot 60 lirayken biz bunun kilosunu 100 liraya veriyorduk, şimdi 40 liraya veriyoruz, 90 lira mazot. Millet de alım gücü yok, zarar ediyoruz. Millet 'alım gücümüz yok' diyor, mecburen biz de aşağı veriyoruz, elimizde kalmasın mal diye, çürümesin diye" şeklinde konuştu.

Emekli bir vatandaş "Mazot zamları ürünlere yansımaz olur mu? Her şeye yansır. Akaryakıta zam geldikten sonra iğneden ipliğe her şeye yansır. Bu hafta domatesler 10 lira, 15 lira farklı önceki haftaya göre" dedi.

Bir vatandaş ise "Fiyatlar pahalı, şartlar zor. Hepsine yansıyor, Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA