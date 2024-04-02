Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde Afet Koordinasyon Merkezi Kuruluyor

Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde, bölgenin lojistik üssü olarak önemli bir işlev üstlenen Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde, olası her türlü afete hazırlık oluşturmak amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruluyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, afetlerin oluşumunu engellemenin mümkün olamadığını ancak, can ve mal kayıplarının önlenmesinin alınacak tedbirlerle sağlanabileceğini, bu düşünceden hareketle bölgede Afet Koordinasyon Merkezi kurulması konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Akpınar, geride bıraktığı acıları halen dinmeyen ve 11 ili etkileyen depremde kaybedilen canlara rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır dileyerek, "Büyüklüğü ve etkilediği alan bakımından yer bilimi tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir deprem yaşadık. Kaybettiklerimizi getiremeyiz ama bu deprem bir kez daha göstermiştir ki afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İtfaiye birimi Türkiye'nin en büyüklerinden

Akpınar, oluşturulacak Afet Koordinasyon Merkezi'nin yeni yapılacak itfaiye birimi bünyesinde olacağını ve bu yıl ihaleye çıkılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İtfaiye teşkilatımız gerek personel gerekse donanım açısından Türkiye'deki OSB'ler içinde en büyüklerinden birisi. Son olarak Endüstriyel İtfaiye Aracı, Köpük Kulesi İtfaiye Aracı, Hızlı Müdahale İtfaiye Aracı ve Peyzaj Arazözünü filomuza dahil ederek, araç sayımızı 9'a, toplam su rezervini 105 tona, köpük rezervini 11 bin litreye çıkarmış olduk. Şu anda 32 çalışanımız ve 24 adet acil dolum istasyonumuz mevcut."

Yaklaşık 70 milyon TL'ye mal olacak

Akpınar, bir yandan Afet Koordinasyon Merkezi kurma çalışmaları sürerken, diğer yandan afetlere hazırlıklı olmak amacıyla envanter oluşturacaklarını belirterek, "Yani afet gibi acil durumlarda, hangi sanayicimizden ne tedarik edebileceğimiz sorusunun cevabını aramayacağız. Hangi firmamızdan forklift, kepçe veya beton kırıcı gibi iş makineleri talep edeceğimizi bileceğiz" dedi. - ADANA