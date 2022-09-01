Adana haber | Adana Büyükşehir, Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Gelen Adana haberlerine göre Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalardaki altyapı eksikliklerini giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalardaki altyapı eksikliklerini giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İçme suyu projeleri dahilinde 360 milyon TL yatırımla toplam 1730 kilometre içme suyu hattı döşeyerek vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz suya kavuşmasını sağlayan Adana Büyükşehir, aynı zamanda kayıp kaçağa yol açan ve insan sağlığına zararlı asbestli boruları daha dayanıklı yeni nesil borularla değiştirdi.

İçme suyu çalışmaları kapsamında daha önce hiç suyu olmayan 11 mahalleye ilk defa içme suyu ulaştırıldı.

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI

Güçlü bir altyapı oluşturmak amacıyla farklı noktalarda birçok çalışma yürüten ASKİ ekipleri, 306 milyon TL'lik yatırımla 1730 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa etti. Su baskınlarını ortadan kaldırmak amacıyla hiç hat bulunmayan bölgelere yeni yağmur suyu hatları döşenirken, birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması sağlandı.

DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN YENİ ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, 75 milyon TL yatırımla Saimbeyli ve Karataş ilçelerinde atık su arıtma tesislerinin yapımını tamamladı. İmamoğlu Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını sürdüren ASKİ, bir yandan da Aladağ Arıtma Tesisi'nin inşaatına başladı.