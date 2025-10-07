Adana'da Yeni Trafo Merkezi ile Enerji Altyapısı Güçlendirildi

Adana'nın kuzey ilçeleri için beklenen enerji yatırımı tamamlandı. TEİAŞ Tufanbeyli Trafo Merkezi, Eylül ayı sonunda işletmeye alınarak Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleri ile çevre köylerde kesintisiz enerji dönemini başlattı ve bölgenin enerji altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi.

Daha önce Feke Havzası'ndaki TEİAŞ Trafo Merkezi'nden yaklaşık 70 kilometrelik hatla enerji alan Tufanbeyli, özellikle kış aylarında yaşanan arızalar nedeniyle sık sık enerji kesintileriyle karşı karşıya kalıyordu. Yeni merkezin devreye girmesiyle bu sorunların büyük oranda ortadan kalkması bekleniyor.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, şunları söyledi:

"Bölgemiz için büyük değer taşıyan projenin hayata geçmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Enerji altyapısının güçlenmesi, sadece elektrik kesintilerini azaltmakla kalmayacak; sanayi, tarım ve günlük yaşamda da bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Adana'nın her ilçesinde yatırımları takip etmeye ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."

"Doğrudan enerjilendirmeye başladı"

TEİAŞ Tufanbeyli Trafo Merkezi'nin, sadece enerji sürekliliğini sağlamanın ötesinde, bölgede yapılacak yeni yatırımlar için de güvenli bir altyapı oluşturacağı ifade eden Dağlı, "Yeni merkez, Tufanbeyli ilçe merkezi ve köylerinin tamamı ile Saimbeyli ilçe merkezi ve köylerinin büyük bir bölümünü doğrudan enerjilendirmeye başladı" diye konuştu. - ADANA