Adana'da Küçükdikili Alt Geçit Çalışması Esnafı Mağdur Ediyor

Adana'da yaklaşık bir yıl önce başlatılan Küçükdikili Alt Geçit çalışması bir türlü bitmeyince esnaf isyan etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde alt geçit çalışması başlatıldı. Küçükdikili Mahallesi ve D-400 kara yolu bağlantısını kuracak olan alt geçit çalışması bir türlü bitirilemedi. Bu nedenle esnaf alt geçit yanında toplandı.

Esnaf adına açıklama yapan Muhtar Ercan Gezer, "Yaklaşık 1 yıl oldu alt geçit çalışmasında bir ilerleme yok. Küçükdikili esnafı çok mağdur. Kesinlikle sorun çözülmedi. Yetkililere birçok kez sorun anlatıldı. Küçükdikili halkı görünmezden geliniyor. 'Tamam bir ay sonra açılacak' diyorlar ancak herhangi bir çalışma olmuyor. Halk çok mağdur. Esnaf perişan durumda" dedi.

Firma yetkilileriyle dün tekrar görüştüklerini anlatan Gezer "31 Ocak 2026 dediler. İnşallah o tarihte açılır. Millet perişan halde. Vatandaş çok mağdur. Hastaneye gitme yolumuz bile çok uzadı" diye konuştu.

Esnaf Sevim Karaoğlan ise "Ne gelen var ne giden var, İşimiz olmuyor. Bu durumdan çok etkilendik. Çoğu dükkanını kapattı. Biz de kapatma noktasına geldik çok zorlanıyoruz" diye konuştu. - ADANA