Adana'da Kestane Kebap Fiyatları Cep Yakıyor

Adana'da kış aylarının vazgeçilmez sokak tatları arasında yer alan kestane kebap tezgahları kuruldu.

Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kestane kebabın fiyatı cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 300 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 500 liradan satılıyor. Aradaki fiyat farkından dolayı vatandaşlar kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor.

Kentte seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Velit Bektaş, kestane fiyatlarının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını belirterek, "Kestanemiz ne olursa olsun etten ucuzdur. Başka illere göre kestaneyi Adana'da biz daha ucuz satıyoruz. Adana'da havaların soğumasıyla birlikte kestaneye bu hafta başladık. Pişirdiğimiz kestanenin 100 gramı 50 lira, kilosu 500 lira. Çiğ kestanenin de kilosu 300 lira. Küçük boyuttaki kestanenin fiyatı ise 200 liradan satılıyor" dedi.

"Çin kestanesine dikkat edilsin"

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerde kestane fiyatlarının daha yüksek olduğunu söyleyen Bektaş, "Bu kestanenin aynısının İstanbul'da kilosu bin, bin 200 lira arasında satılıyor. Bizim bu sattığımız kestane yerli ancak buraya Çin'den kestane getiriyorlar. Çin kestanesinin hiçbirisi yenmez. Vatandaş bunu alırken dikkat etsin. Kestanenin faydası çoktur" diye konuştu.

Kestane satın alan Yılmaz Aslan isimli vatandaş, "Pişmiş kestane pahalı olduğu için yarım kilo çiğ kestane aldım. Fiyatların düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA