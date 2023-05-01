Adana'da 1 Mayıs yürüyüşü

Adana'da 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü yapılan yürüyüşle kutlandı.

Adana'da 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü yapılan yürüyüşle kutlandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda toplanan sendikalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, işçilerden oluşa grup ve dernekler kortej eşliğinde yürüyüş yaptı. Ellerindeki pankartlarla yürüyüş yapan grup, sloganlar attı. Yapılan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. - ADANA