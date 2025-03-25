Bakan Tunç'tan Özel'e 'boykot' tepkisi: Ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürece taraflı davranan ve protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

"ŞİDDET ÇAĞRISI HUKUK TARAFINDAN KORUNAMAZ"

Bakan Tunç açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddetin ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MERHUM ANNESİNE YÖNELİK AŞAĞILIK HAKARETLERİ LANETLİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum

"BOYKOT ÇAĞRISIYLA EKONOMİMİZİN HEDEF ALINMASI ÇOK TEHLİKELİ BİR YAKLAŞIM"

Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir.

"TÜRK YARGISI TERÖRİSTTEN DE YOLSUZDAN DA HESAP SORAR"

Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar.

Yabancı yayın kuruluşuna Türk yargısı bağımsız değil demek çirkin bir algı operasyonudur.

"ADLİ SORUŞTURMAYI SİYASALLAŞTIRMA ÇABALARI NAFİLE"

Adli soruşturmayı siyasallaştırma çabaları nafiledir. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır, anayasaya göre, kanunlara göre ve vicdanına göre karar verir. Hakim ve savcıları kimse korkutamaz, sindiremez.

"SOKAĞI KARIŞTIRANLAR CEZASIZ KALMAYACAK"

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak."