Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Acılı Turşu Suyu Soğuk Algınlığına Şifa Oluyor

Acılı Turşu Suyu Soğuk Algınlığına Şifa Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun boğaz ağrısına iyi geldiğini belirterek doğal ürünlere olan ilgiyi artırdıklarını ifade etti. Havaların soğumasıyla artan soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle vatandaşlar, doğal çözümler arıyor.

Kayseri'de turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun soğuk algınlığı sebebiyle oluşan boğaz ağrısına iyi geldiğini söyleyerek, "Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı hastalık ilerlemeden bitiriyor" dedi.

Havaların soğumasıyla artan soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri hastaneleri doldurdu. Doğal yollarla boğaz ağrısından kurtulmak isteyen vatandaşlar, turşucuların yolunu tuttu. İçindeki acı aromasıyla boğazda yanma yapan turşu suyunun kısa sürede boğaz ağrısını bitirdiğini dile getiren turşucu Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun hastalık ilerlemeden şifa verdiğini dile getirdi.

Vatandaşların turşu suyuna ilgi gösterdiğini aktaran Kaya, "Daha önceden duyurduğumuz turşu suyu ve kozalak suyuna vatandaşlarımız yeniden ilgi göstermeye başladı. Bizde buna karşılık verebilmek için elimizden geldiği kadar doğal olarak üretimlerimizi çoğaltarak, cevap vermek için çalışma başlattık. Cevap veremediğimiz müşterilerimiz de oldu pandemi döneminden onlardan da özür dileriz. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar doğal ürünler sunmak istiyoruz. Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı bitirdiği için hastalığın daha fazla ilerlemesini engelliyor. Müşterilerimizde bundan fayda gördüğü için güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabi ki daha da çabuk iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
img

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
img

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.