Acılı Turşu Suyu Soğuk Algınlığına Şifa Oluyor

Kayseri'de turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun soğuk algınlığı sebebiyle oluşan boğaz ağrısına iyi geldiğini söyleyerek, "Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı hastalık ilerlemeden bitiriyor" dedi.

Havaların soğumasıyla artan soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri hastaneleri doldurdu. Doğal yollarla boğaz ağrısından kurtulmak isteyen vatandaşlar, turşucuların yolunu tuttu. İçindeki acı aromasıyla boğazda yanma yapan turşu suyunun kısa sürede boğaz ağrısını bitirdiğini dile getiren turşucu Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun hastalık ilerlemeden şifa verdiğini dile getirdi.

Vatandaşların turşu suyuna ilgi gösterdiğini aktaran Kaya, "Daha önceden duyurduğumuz turşu suyu ve kozalak suyuna vatandaşlarımız yeniden ilgi göstermeye başladı. Bizde buna karşılık verebilmek için elimizden geldiği kadar doğal olarak üretimlerimizi çoğaltarak, cevap vermek için çalışma başlattık. Cevap veremediğimiz müşterilerimiz de oldu pandemi döneminden onlardan da özür dileriz. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar doğal ürünler sunmak istiyoruz. Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı bitirdiği için hastalığın daha fazla ilerlemesini engelliyor. Müşterilerimizde bundan fayda gördüğü için güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabi ki daha da çabuk iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ