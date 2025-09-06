A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya'yı yenerek finale yükselmesini kutladı. Vali Aksoy'un tebrik mesajında, 'Finaldeyiz! Tebrikler #FileninSultanları' ifadeleri yer aldı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir mesaj yayımlayarak, Japonya'yı yenip finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası yarı final müsabakasında Japonya ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-1'lik skorla deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk kez finale yükselme başarısı gösterirken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tebrik mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Finaldeyiz! Filenin Sultanları, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Tebrikler #FileninSultanları" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel