96 Yaşındaki Şemsiye Tamircisi, Çalışmaya Doymuyor

Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir şemsiye tamiri yapan 96 yaşındaki Dursun Yıldız, yaşına rağmen her gün dükkanında çalışarak, Samsun'un tek şemsiye tamircisi olarak halkın takdirini topluyor. Çocuklarının çalışmasını istemesine rağmen kendi işine olan aşkı ağır basıyor.

Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi olarak bilinen 96 yaşındaki Dursun Yıldız, yaşına rağmen gözlük kullanmadan şemsiye tamir etmeye devam ediyor. Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapan Yıldız, pazar günleri dahil her gün dükkanında çalışıyor.

Mesleğin Samsun'daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Yıldız, günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyor. Kış ve yağmurlu havalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldız, sadece bir Pazar gününü evde geçirdiğini ve o gün de sıkıldığını belirterek, "Çalışmadan duramıyorum. Pazar günleri bile geliyorum çünkü çalışmak istiyorum. Bana göre en iyi şey çalışmak" dedi.

İlerleyen yaşına rağmen çalışmadan duramıyor

Bir pazar günü evde durduğunu ancak çalışmayınca çok sıkıldığını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Kendimi methedemem, kendini övmek bence terbiyesizlik. 50 yıldır şemsiye tamir ediyorum. Öncesinde köy terzisiydim. Şemsiye tamirini bir ustadan öğrenmedim, meraktan eskisine bakarak yeniyi öğrendim. Çalışmak için hevesli olmak lazım. Evde duramıyorum, çalışmadan yapamıyorum. Çocuklarım çalışmamı istemiyor ama bana karışamazlar. İşimi yaparım, helalinden 3-5 kuruş neyse alırım."

Bedesten'in simgesi

Samsunlu vatandaşlar tarafından Bedesten Çarşısı'nın simgesi olarak görülen Dursun Yıldız, şehrin tek şemsiye tamircisi olarak sonbahar ve kış aylarında yoğun ilgi görüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
