90 Yaşındaki Kamil Verdi, 68 Yıldır Açtığı Bakkalını Hala Çalıştırıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, 1956 yılında inşaatını da kendi elleriyle yaparak açtığı bakkal dükkanını halen çalıştıran 90 yaşındaki Kamil Verdi, zincir marketlerin yakınına kadar gelmesine rağmen her gün bakkalını açmayı sürdürüyor.

İlçenin Çaytepe Mahallesi'nde 1950'li yıllarda yol yapımı için çalışmalar başladı. Bunun üzerine inşaat ustası Kamil Verdi, yolun kenarındaki arazisine kendi elleriyle bakkal dükkanı inşa etti. 1956 yılında bakkal dükkanını açan Verdi, geçen yıllara ve ilerleyen yaşına rağmen bakkal dükkanını açmayı sürdürüyor. Artık para kazanmaktan çok vakit geçirmek için iş yerine geldiğini söyleyen Verdi, zincir marketlerin kırsal bölgelerde de çoğaldığını, kendi yakınlarına kadar geldiğini, bu durumun tüm bakkal dükkanlarını zorladığına dikkat çekiyor.

"İyisiyle kötüsüyle dükkanı kapatmadan bu günlere kadar geldik"

1956 yılında açtığı bakkal dükkanı 68 yıldır ayakta tutmaya çalışan Kamil Verdi, "Bu bakkalı 1956 yılında açtım. Kendim inşaat işçisi olduğum için inşaatını da kendi ellerimle kendi arazime yaptım. O günden bu yana bu zamana kadar geldim. Şu anda 90 yaşındayım. Şuan ben burada para kazanmak için değil, daha çok kendimi oyalamak için açıyorum. Evimle buranın arası 200 metre, bu yolu gidip gelirken idmanımı da yapmış oluyorum, rahatlıyorum. İyisiyle kötüsüyle dükkanı kapatmadan bugüne kadar devam ettik. Şu anda işlerimiz iyi değil. Buraya daha çok vakit geçirmek için geliyorum" diye konuştu.

İşleri düşük olsa da bakkalda her üründen bulundurmaya çalıştığını ve zincir marketlerin kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Verdi, "Bakkalı boş bırakmam, her çeşit bulundururum. Marketler bizleri zor durumda bıraktı, elimizi ve ayağımızı bağladı. Ben zaten uzun süre daha devam edemem. Marketler genel olarak bakkalları bitiriyor. Biz zaten küçük ürünler satıyoruz. Şimdi onlarda da olduk, köyümüze kadar büyük marketler geldi" ifadelerine yer verdi. - ORDU