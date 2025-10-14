Gaziantep'te yaşayan 86 yaşındaki usta, 40 yıldır doğal karadut suyu satıyor.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 86 yaşındaki Muharrem Aydınlık, dut ağacının gölgesinde 40 yıldır mesleğini sürdürüyor. Gençliğinden bu yana dutla uğraştığını belirten usta, her gün özenle topladığı karadutları ezip suyunu çıkarıyor. Karadut suyu günlük hazırlanıyor ve iki gün içinde tüketiliyor. Daha sonra yeniden taze olarak yapılıyor. Dut suyu, halk arasında ağız yaralarına, iltihaplara, böbrek taşına ve bağışıklık sistemine iyi geldiği bilinen doğal bir içecek olarak görülüyor.

"Ağız yaralarına, iltihaplara iyi gelir"

Karadut suyunun faydalarını anlatan usta Aydınlık, "Dut alıyoruz, eziyoruz, ama içine başka bir şey katmıyoruz. Bu günlük yapılan bir şeydir. Bugün yapar, ertesi gün değil, arada iki gün bekleriz. İki gün içinde hazırlıyoruz. Bitince tekrar yapıyoruz. Faydaları çoktur; ağız yaralarına, iltihaplara iyi gelir. Aynı zamanda kolanın ham maddesi de dut suyudur. İnsanlar bunu içiyor. Taş düşürmeye de faydası olduğu söyleniyor. Doktorlar da tavsiye ediyor; "Gelin, karadut suyunu alın, için, yiyin" diyorlar. Biz bunu otuz kişinin beslenmesinde kullanıyoruz, dallarından faydalanıyoruz. Her yere gönderiyoruz. İsteyenlere de kart veriliyor. Fiyatı değişiyor; beş litresi farklı, küçük şişesi farklı. Şu an bir bardağı 30 lira" diye konuştu. - GAZİANTEP