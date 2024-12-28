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83 Yaşındaki Leyla Yüksekses'ten Ağaç Dikme Etkinliğine Övgü

83 Yaşındaki Leyla Yüksekses'ten Ağaç Dikme Etkinliğine Övgü
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Burhaniye ilçesinde düzenlenen ağaç dikim etkinliğine katılan 83 yaşındaki Leyla Yüksekses, fıstıkçamı fidanlarını toprakla buluşturdu ve etkinliğe katılan annelere teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Teknoloji Derneğinin düzenlediği etkinlikte 500 adet fıstıkçamı toprakla buluşturulurken, etkinliğe katılan 83 yaşındaki Leyla Yüksekses de takdir topladı. Yüksekses, çocukları ile etkinliğe katılan annelere teşekkür etti.

Burhaniye'de Bilim ve Teknoloji Derneğinin Yunuslar Mahallesinde düzenlediği ağaç dikim etkinliği ilgi gördü. Etkinlikte 500 dolayında fıstıkçamı toprakla buluşturulurken, 83 yaşındaki Leyla Yüksekses de fidan dikti. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Leyla Yüksekses; "Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani herkes bir ağaç dikmeli bence. Her şeyi başkasından beklemeyelim, çaba sarf edelim. Ben 83 yaşındayım, ağaç dikmeye geldim. Burada 5 yaşında, 7 yaşında çocuklar var. Anneler getirmiş onları. Çok memnun oldum. Çocuklarımızı böyle etkinliklere katalım lütfen. Herkes ağaç dikmeli" diyerek, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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