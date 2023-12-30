81 Yaşındaki Kilimci Teknolojiye Direniyor

Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki kilimci Yaşar Elbir, 28 yıldır 3 metrekarelik dükkanında el dokuması kilimler yaparak adeta teknolojiye direniyor. Tek başına sürdürdüğü kilimcilik mesleğini gelecek nesillere aktarmak isteyen Elbir, dokuduğu kilimleri yurtiçi ve yurtdışına satıyor.

Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki kilimci Yaşar Elbir, 28 yıldır 3 metrekarelik dükkanında el dokuması kilimler yapıyor. Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen durmaksızın çalışarak Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan kilimleri geleneksel yöntemlerle dokuyor. Elbir, 3 metrekarelik dükkanında dokuduğu el emeği kilimlerini yurtdışına da ihraç ettiğini söyleyerek, "Mesleğin ölmesini istemiyorum. Öğrenmek isteyen herkesi buraya bekliyorum" dedi.

"Yurtdışına çok satış yapıyorum"

Gaziantep'e özgü kilimlerin yurt dışından çok fazla talep gördüğünü belirten Elbir, "1995 yılından bu yana kilim ustasıyım. Bu kilimler yere açılır. Halıların üzerine tekrar açılır. El sanatı olduğu için duvara, masa üstüne asılır. Yurt dışına çok satış yapıyorum. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin'e satış yapıyoruz" dedi.

" Osmanlı'dan günümüze devam eden kültür"

Köklü geçmişe sahip kilimcilik mesleğinin Osmanlı'dan günümüze kadar devam ettiğini aktaran Elbir, "Ben yaşım yettiği kadar kilimcilik mesleğini devam ettireceğim. Öğrenmek isteyen varsa gelsin öğretelim. Mesleğin ölmemesi için devamlılık şart. Kilimlere talep çok fazla. Önemli olan iş yapabilmek. Gaziantep'te kilimcilik mesleğini yapan sadece benim. Elimden geldiği kadar çalışıyorum ama ben de yetiştiremiyorum. Gücüm yettiği kadar çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kilim fiyatlarına da değinen Elbir, "Kilimler 300 - 650 TL arasında değişiyor. Kilimin uzunluğuna göre değişiyor fiyatlar" ifadelerine yer verdi.

"Makineler yüzlerce yapıyor ben bir tane yapıyorum"

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin el emeğinin daha kıymetli olduğunu söyleyen Elbir, "Makineler yüzlerce yapıyor ben bir tane yapıyorum. Teknolojiyle yarışamıyorum. Ama teknoloji ne kadar iyi olursa olsun vatandaşlar benim kilimimden vazgeçemiyor. Makine ürünü kilim alınsa bile üzerine serilmek için benim kilimlerim alınıyor. Çünkü el emeği daha kıymetli oluyor" şeklinde konuştu.

" Antalya'dan bu kilim için geldim"

Antalya'dan Gaziantep'e gezmek amacıyla gelen müşteri Elif Karaman ise Antep kilimini ve diğer ürünleri çok beğendiğini belirterek, "Çok mutlu oldum böyle bir yeri gördüğüm için. Çok da güzel. Ben Antalya'dan geldim. Burası çok otantik bir yer. Çok hoş, biz kadınlar için de kaçınılmaz bir fırsat" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP