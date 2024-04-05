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81 İlde 81 Öksüz-Yetim Arife Çiçeği Projesi

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81 İlde 81 Öksüz-Yetim Arife Çiçeği Projesi kapsamında öksüz ve yetimler sevindirildi.

81 İlde 81 Öksüz-Yetim Arife Çiçeği Kampanyası Projesi kapsamında Erzincan'da ikamet eden öksüz ve yetimlerin bayram sevinçlerine ortak olundu. Türkiye çapında her ilden 81 toplamda ise 6561 öksüz ve yetime sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını giderebilmek ve geleceklerine umut olabilmek gayesiyle başlatılan proje Erzincan'da coşkulu bir programla icra edildi.

Programa Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Gönüllüsü Atilla Kekeç ve İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Aydınlıkevler 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin gösterileri ile renklendi. Ardından yetim ve öksüzleri tebessümlerine vesile olmanın öneminden bahseden İl Müftüsü Gül Hz. Peygamber'in hayatından örnekler vererek "Allah Resülü (s.a.v) "Ben ve yetime kefil olan (kol kanat geren) kimse cennette böyle (yan yana) olacağız." buyurmuş ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını göstermişti. (Buhari, Talak, 25.)" diyerek katılımcılara teşekkürlerini ifade etti.

Erzincan'da yaşayan 81 yetim ve öksüze hediyelerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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