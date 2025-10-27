Haberler

80 Yaşında Bisikletle Sağlıklı Yaşam

80 Yaşında Bisikletle Sağlıklı Yaşam
Burhaniye'de yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, 54 yıldır bisiklet kullanarak hem sağlığını koruyor hem de ulaşımını sağlıyor. Bel fıtığını bisikletle yenmeyi başaran Kocabıyık, bisiklet tutkusu ile takdir topluyor.

Burhaniye ilçesinde, 80 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, her yere bisikletle gidiyor. 54 yıldır bisiklet kullandığını kaydeden Kocabıyık, bisiklet sayesinde bel fıtığını yendiğini söyledi.

Burhaniye de Bağ-Kur emeklisi Hüseyin Kocabıyık'ın bisiklet tutkusu takdir topladı. Her yere bisikletle giden 2 çocuk ve 5 torun sahibi Hüseyin Kocabıyık, bisiklet kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Gençlik yıllarında motor kullandığını kaydeden Hüseyin Kocabıyık, "1971 yılından beri bisiklet kullanıyorum. İlçemizin olduğu yer de düz olduğu için bisiklete elverişli. Her yere bisikletle gidiyorum. Akaryakıtın aşırı fiyatlandığı günümüzde bisiklet kullanmak çok daha önemli. Bir ara bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Doktorlar ameliyat dedi. Ama ben bisiklet sayesinde bel fıtığından da kurtuldum. Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
