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77 Yaşındaki Usta Ayakkabı Tamircisi: 'İşimi Sevdiğim Sürece Devam Edeceğim'

77 Yaşındaki Usta Ayakkabı Tamircisi: 'İşimi Sevdiğim Sürece Devam Edeceğim'
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Tekirdağ Kapaklı'da 60 yıldır ayakkabı tamiri yapan 77 yaşındaki Mehmet Demiryürek, mesleğini severek yaptığını ve bu alanda gençlerden yeterince ilgi gelmediğinden şikayetçi. Sağlık olduğu sürece işine devam edeceğini belirtiyor.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaklaşık 60 yıldır ayakkabı tamiri yapan 77 yaşındaki Mehmet Demiryürek, işini çok sevdiğini söyleyerek, "Allah sağlık verdiği sürece işimi yapacağım" dedi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı üzerindeki bir kahvenin içerisinde bulunan küçük bir odada yıllardır ayakkabı tamiri yapan Mehmet Demiryürek, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasında bulunan ayakkabı tamirciliğini çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. 77 Yaşındaki Demiryürek, 60 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraştığını ifade etti.

"Bu iş severek yapılmalıdır"

Gençlerden ayakkabı tamirciliği işine rağbet olmadığını söyleyen Usta Mehmet Demiryürek, "60 senedir bu işi yapıyorum. Yaşım 77, askerden sonra da bu işin içine girdim. İşlerimiz çok güzel gidiyor. Bu meslek her zaman geçerli olan bir meslektir. Ayakkabı tamirciliğini yapan insanlar, bu işi severek yapmalıdır. Ama gençlerden bu işe herhangi bir talep yoktur. Şartlar demek ki el vermiyor ve bu sebepten dolayı bir iş tercih edilmiyor. Bu işi seviyorum ve bu yüzden de yıllardır bu işi yapıyorum çünkü sevmeyen kişi bunu yapamaz. Yaşı 77 olan bir insan bu işi yapabilir mi? Ama sevdiğim için hiç sıkılmadan yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü de çalışıyorum"

Yaşına göre çok fazla çalıştığını söyleyen Demiryürek, "Buradaki hemen hemen bütün müşterilerim benden memnundur. Yaşıma göre çok fazla çalışıyorum. Hafta içi ve cumartesi günü sabah saat 08.00'dan akşam 18.30'a kadar pazar günü ise 12.00'a kadar çalışıyorum. Bazen işler yetişmiyor. Bu yüzden pazar günü de çalışıyorum. Ben Sivaslıyım ve benim Sivas'ta çalışan 3 tane çırağım var. Onlar Sivas'ın popüler esnafı oldular. Sivas'ta tabi ki çalışanlarım vardı ama burada yok" diye konuştu.

"Mesleğimi bırakmayı hiç düşünmedim"

Ömrünün yettiği kadar mesleğini yapacağını söyleyen Demiryürek, "Mesleği bırakmayı hiç düşünmedim. Benim dönemimde askerden sonra yapabileceğim çok popüler işler vardı ama ben bu işi tercih ettim ve hala severek yapıyorum. Oğlum bu işe bir türlü ısınamadı. İşimin benden oğluma geçmesini isterdim ama maalesef oğlum fabrikada çalışmayı tercih etti. Günde en az 50 tane insanla muhatap oluyorum ve Allah sağlık verdiği sürece de işimi yapacağım" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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