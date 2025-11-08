Haberler

73 Yaşındaki Yılmaz Erol'un 50 Yıllık Kestane Satışı

Güncelleme:
Edirne'de 73 yaşındaki Yılmaz Erol, yarım asırdır seyyar tezgahında kestane satarak yaşamını sürdürüyor. Kestane sezonunun şubat sonuna kadar devam edeceğini belirten Erol, müşterileriyle olan bağını sürdürüyor.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de 73 yaşındaki Yılmaz Erol, 50 yıldır seyyar tezgahında kestane satarak geçimini sağlıyor.

Edirne'de 73 yaşındaki Yılmaz Erol'un yarım asırlık geçim kaynağı kestane satmak oldu. Genç yaşta bir ustasından işi öğrenen Erol, 50 yıldır sonbahar ve kış aylarında Saraçlar Caddesi'nde seyyar tezgahında kestane satarak hayatını sürdürüyor.

Yaz aylarında kaynamış mısır, kışın ise kestane satan Yılmaz Erol, üç çocuğunu bu işle kazandığı parayla okutup evlendirdiğini belirterek, "Helal kazançla kimseye muhtaç olmadım" dedi. Erol, mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade etti.

"Kestaneyi seven, her gün gelir"

Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların uğrak noktası haline gelen Erol'un tezgahında 100 gram kestane 200 liradan satılıyor. Soğuk kış günlerinde sıcak kestane kokusuyla caddenin havasını değiştiren Erol, "Kestaneyi seven, her gün gelir" diye konuştu.

"Kestaneler Sinop'tan geliyor"

Vatandaş Ahmet Alagöz ise Yılmaz Erol'un sattığı kestanelerin lezzetinden memnun olduğunu belirterek, "Kestaneler Sinop'tan geliyor. Daha kaliteli olduğu için kestane kebap yemeye özellikle buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hava şartları elverirse Mart başına kadar da sürer"

Kestane sezonunun şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Erol, "Hava şartları elverirse mart başına kadar da sürer" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
