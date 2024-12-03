70 Yaşındaki Nihat Kurt, Buz Gibi Suda Yüzmeye Devam Ediyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nihat Kurt, her sene buz tutan Kelkit Çayı'nın dondurucu sularında yüzüyor.

İlçeye bağlı Ağıl Köyü'nde yaşayan Nihat Kurt'un, buz tutan Kelkit Çayı'nın dondurucu sularına girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlerleyen yaşına rağmen soğuğa aldırmadan çay kenarında üzerini çıkararak suların içerisine giren Kurt, arkadaşlarına da meydan okudu.

"8 yaşındaki torunumdan başka rakibim yok"

Sağlığını soğuk suda yüzmeye borçlu olduğunu ifade eden Nihat Kurt (70), "Ben 70 yaşındayım, uzun süredir böyle soğuk sulara giriyorum. Bana hiçbir zararı yok. Tamamen sağlık için yapıyorum. Bütün gençlere öneriyorum, onlar da girsinler. Sağlık için karı var zararı yok. Bana rakip sadece 8 yaşındaki torunum, başka rakibim yok" dedi. - GÜMÜŞHANE