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7 Yaşındaki Zeynep Beren, Paramotor ile 200 Metre Yükseklikten İstiklal Marşı Okudu

7 Yaşındaki Zeynep Beren, Paramotor ile 200 Metre Yükseklikten İstiklal Marşı Okudu
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli köyü sahilinde, 7 yaşındaki Zeynep Beren, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya ile 200 metre yükseğe çıkarak İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını ezbere okudu. Uçuş esnasında yaşanan bu anlar, görsel olarak kaydedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde, paramator pilotu Yılmaz Özkaya eşliğinde 200 metre yüksekliğe çıkan ilkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Zeynep Beren, İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu.

Hafta sonu tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Erikli köyü sahiline gelen Zeynep Beren, ailesi ile birlikte uçuş hazırlığı yapan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın yanına gitti. Ailesinden de izin alarak Özkaya'nın eşliğinde Saros Körfezi'nde uçuş gerçekleştiren Beren, 200 metre yüksekliğe çıktıktan sonra İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşun bu bölümü, Özkaya tarafından kamera il kaydedildi. Uçuşun tamamlanmasının ardından yere inen Yılmaz Özkaya, 7 yaşındaki Zeynep'in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu söyledi.

200 metre yükseğe çıktıklarında, Zeynep Beren'in İstiklal Marşı'nı ezbere okumak istediğini ifade eden Özkaya, "İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okurken, ben de o anları kaydettim. Bu, benim için de keyifli bir uçuş oldu" dedi. Zeynep Beren de uçuştan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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