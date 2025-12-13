30 yıldır süpürge yapıyor, 'bu meslek benim ömrüm' diyor

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'de yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Şahin, 30 yılı aşkın süredir el yapımı süpürge üretmeye devam ediyor.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyareti kapsamında Mustafa Şahin'i iş yerinde ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

"Teknoloji gelişiyor ama el emeğinin yeri başka"

Kaymakam Sevgili ile sohbet eden Mustafa Şahin, süpürgecilik mesleğine 1990'lı yıllarda başladığını ve mesleğin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini belirtti.

Şahin, teknolojinin ilerlemesiyle birçok işin makineleştiğini, ancak el yapımı süpürgelerin hem dayanıklılığı hem de kültürel bir değeri sebebiyle hala tercih edildiğini ifade etti. Şahin, şunları söyledi:

"Bu işi severek yapıyorum. Makine süpürgeleri çıktı ama bizim yaptığımız süpürgenin el emeği, kokusu ve kullanımı bambaşkadır. Bu meslek beni hayata bağlıyor, bırakamam."

Kaymakam Sevgili'den destek mesajı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, el emeğiyle üretim yapan ustaların kültürel hafıza açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şahin'in yıllardır emek verdiği mesleği sürdürmesinin takdire şayan olduğunu söyleyen Kaymakam Sevgili, geleneksel zanaatların yaşatılması adına her zaman destek olacaklarını ifade etti.

"Bu meslek yok olmasın"

Mustafa Şahin, gençlerin el sanatlarına ilgi göstermemesinden yakındı. Mesleğin giderek unutulduğunu belirten Şahin, "Ben bu işi sürdürüyorum ama gençler devam etmezse bu zanaat birkaç ustayla beraber kaybolacak. İsteyene öğretmeye hazırım" dedi.

Hacıköy'de herkes tarafından sevilen Mustafa Şahin'in atölyesi, hem köylülerin hem de çevre köylerden gelenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Usta, günlük üretimine aralıksız devam ederken, köyün kültürel değerlerinden biri olarak görülüyor. - EDİRNE