63 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Salih Karadeniz: 'Son Kale'

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı ayakkabı tamirciliğini 63 yıldır sürdüren Salih Karadeniz, 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları tamir ederek geçimini sağlıyor. Çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Karadeniz, kendisini "son kale" olarak görüyor.

Ayakkabı tamircisi Salih Karadeniz, 14 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 63 yıldır sürdürüyor. Şehrin kalabalığı içinde, yalnızca 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları yeniden hayata döndüren Karadeniz, ustaların birer birer mesleği bırakması ve çırakların yetişmemesi nedeniyle kendisini son kale olarak görüyor. Fabrikasyon üretimin artmasıyla ayakkabı tamirciliğine olan ilginin giderek azaldığını belirten Karadeniz, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih ettiğini söylüyor.

"Ustalar işi bıraktı, çıraklar ise fabrikada çalışamaya başladı"

Çırak yetişmediği için mesleklerine olan ilginin azaldığını belirten Salih Karadeniz, "Bu mesleği 1962 yılından beri yapıyorum. Ekonomik şartların kötü olması, insanların bu mesleği küçümsemesi ve imalatın yok olmasından dolayı bu mesleğe ilgi azalıyor. Fabrikasyon ayakkabı üretilmesi nedeniyle ayakkabıcılara olan ilgi azaldı. Zaten eleman yetişmiyor. Ustalar işi bıraktı, çıraklar ise fabrikada çalışamaya başladı. Biz çırak olarak işe başladığımız zaman para beklemezdik, sanatı öğrenmek için gelirdik. Çırak, kalfa olarak çalışıp usta olduk" dedi.

"Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar ayakkabı almak istemiyor"

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih ettiğini belirten Karadeniz, "Ayakkabı tamir fiyatları malzemenin kalitesine göre değişiyor. 400 TL'ye kadar ayakkabı tamiri yapılabiliyor. Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar ayakkabı almak istemiyor. İnsanların bütçeleri yetmediği için tamir ettirmek istiyorlar" diye konuştu. - SAKARYA