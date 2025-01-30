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6. Sınıf Öğrencisi Vali'yi Arayarak Futbol Sahasını Açtırdı

6. Sınıf Öğrencisi Vali'yi Arayarak Futbol Sahasını Açtırdı
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Karacan, futbol oynamak için Vali Hamza Aydoğdu'yu arayarak kapalı olan futbol sahasının açılmasını sağladı. Vali, Karacan'dan derslerini aksatmama sözü aldı ve çocukların taleplerine kayıtsız kalmadı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Karacan, ilçede bulunan futbol sahasında arkadaşlarıyla oynayabilmek için Vali Hamza Aydoğdu'yu aradı. İkilinin telefon görüşmesi izleyenleri gülümsetti.

İlçede bulunan ve kapalı tutulan futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol oynamak isteyen Muhammed Eymen Karacan, kapalı saha engelini Vali Aydoğdu'yla aştı. Vali Hamza Aydoğdu'nun şahsi telefonunu arayarak arkadaşları ve kendi adına taleplerini ileten Karacan, özgüveni ve hitabetiyle takdir topladı. Ortaokul öğrencisiyle konuşan Vali Aydoğdu ise ilçedeki çocukların talebine kayıtsız kalmadı. Aydoğdu Karacan'dan derslerini aksatmama sözü alarak ilçedeki futbol sahasını açtırdı.

Futbol sahasına kavuşan Muhammed Eymen Karacan, attığı golleri Vali Aydoğdu'ya ithaf ederken ilçedeki çocuklar ise Aydoğdu'ya teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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