Haberler

Düzce'de 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başladı

Düzce'de 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı; Çevre, Şehircili ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yapılacak 500 bin sosyal konut başvuruları başladı.

Düzce (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı; Çevre, Şehircili ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yapılacak 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Düzce'de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bir ev hanımı başvurusunu göz yaşları içinde tamamladı. Vatandaşlar ise projenin piyasayı canlandırarak, kiraları düşüreceğine inandıklarını söylediler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek.

Proje kapsamında Düzce'de toplam 2 bin 470 konut yapılacak. Konutların 1300'ü merkez ilçeye, 250'si Akçakoca, 200'ü Cumayeri, 180'i Çilimli, 100'ü Gölyaka, 200'ü Gümüşova, 150'si Kaynaşlı ve 90'ını Yığılca ilçesinde yapılacak.

Banka önünde uzun kuyruklar oluştu

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları başladı. Düzce'de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabah erken saatlerde bankalar önüne giden vatandaşlar, başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte banka içlerine akın ettiler. Başvurusunu göz yaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı "İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Çok farklı bir duygu. Artık Allah büyük. İnşallah çıkar" dedi. Oğlu için başvuru yapan bir vatandaş "Heyecanlıyım. Oğlum için geldim. Benim dairem var. Birde oğlum için başvuru yapacağım. Proje çok güzel" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan bölgede esnaflık yapan ve kalabalığı gören Fatih Alkan ise piyasanın hareketleneceğine inandığını ifade ederek "En başta inşaat giderlerinin çok yüksek olması, devletin bu proje ile ortaya çıkması kira giderlerinde düşüşe neden olacaktır. İş gücü artışı olacaktır. Hareketlilik olacaktır. Piyasa canlanacaktır. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacaktır. ABD'de, Almanya'da mortgage sistemi ile insanlar ev sahibi oluyor. Türkiye'de de bu devlet eliyle olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Herkes bir umutla müracaatta bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Kent meydanında tek başına saygı duruşunda bulundu
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.