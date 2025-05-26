45 Yıldır Taştan Ekmeğini Kazanan Usta

45 Yıldır Taştan Ekmeğini Kazanan Usta
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45 Yıldır Taştan Ekmeğini Kazanan Usta
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan taş ustası Mustafa Olgunöz, 45 yıldır taş işçiliği yaparak ailesini geçindiriyor. Yıllarca süren tecrübesiyle sokak yollarını ve dekorasyon işlerini yapan Olgunöz, mesleğinde eleman yetişmediğini vurguladı.

Ekmeğini 45 yıldır taştan çıkarıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan taş ustası Mustafa Olgunöz, ekmeğini 45 yıldır taştan çıkarıyor.

Çocukluktan itibaren taş işçiliği yapan Olgunöz, ilçede sokak yollarını, ihtiyaç duyulan alanları taşlarla döşüyor.

"Ekmeğini taştan çıkarma" deyiminin günümüzdeki örneğini sergileyen Mustafa Olgunöz, ailesinin geçimini sağlıyor.

Balyozuyla kırdığı taşların bıçak gibi keskin olması nedeniyle eldivenlerinden kesik, ellerinden yara eksik olmayan Olgunöz, "40- 45 senedir taş ustalığı yapıyorum. Emekli oldum. Yine ara ara taş işerine devam ediyorum. Taştan dekorasyon işleri yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bu meslekte artık eleman yetişmiyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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