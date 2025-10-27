35 Yıldır Lastik Tamiri Yapan İbrahim Öztaş'ın Hikayesi

Siirt'te yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Öztaş, 35 yıldır oto lastik tamiri yapıyor. En düşük işlemi 200 lira olan Öztaş, günlük 10-15 arasında vatandaşa hizmet veriyor.

Kent merkezinde oto lastik tamiri dükkanı bulunan 50 yaşındaki İbrahim Öztaş, 35 yıldır lastikle yatıp kalkıyor. Eskiden günde 200 adet lastik tamiri yapan Öztaş, günümüzde ise günlük ortalama 20 adet lastik tamiri yapıyor. Günde 10-15 işlem yapan Öztaş kazandığı parayla ailesini geçindiriyor. 35 yıldır oto lastik tamirciliği yaptığını belirten Öztaş, "Lastik yırtıldığı zaman hem içten hem dıştan dikiş ile yama yapıyorum. Soğuk kaynak da yapıyorum. Bazı lastikçiler bunu yapamıyor, sadece ben yapıyorum. Eskiden işler daha iyiydi ama şimdi lastikçi çok olduğu için işimiz olmuyor. Kış lastikleri zorunlu olduğu değişim yapmak lazım. Kış aylarında yaz lastikleriyle yola çıkmamak lazım. 15 yıllık müşterim de var. Fiyat en düşük 200 liradır. Günde 10-15 lastik yapıyorum. Bazen hiç yapmıyorum. Kısmet. 20 yıl önce sabaha kadar çalışıyorduk. Günde 150-200 adet lastik yapıyorduk. 4 kardeştik beraber çalışıyorduk. Herkes usta oldu kendi dükkanını açtı" diye konuştu. - SİİRT