Haberler

35 Yıldır Lastik Tamiri Yapan İbrahim Öztaş'ın Hikayesi

35 Yıldır Lastik Tamiri Yapan İbrahim Öztaş'ın Hikayesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te oto lastik tamiri yapan 50 yaşındaki İbrahim Öztaş, 35 yıldır bu mesleği icra ediyor. Günde 10-15 işlem yapan Öztaş, geçmişteki yoğun günlerini ve günümüz şartlarını değerlendiriyor.

Siirt'te yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Öztaş, 35 yıldır oto lastik tamiri yapıyor. En düşük işlemi 200 lira olan Öztaş, günlük 10-15 arasında vatandaşa hizmet veriyor.

Kent merkezinde oto lastik tamiri dükkanı bulunan 50 yaşındaki İbrahim Öztaş, 35 yıldır lastikle yatıp kalkıyor. Eskiden günde 200 adet lastik tamiri yapan Öztaş, günümüzde ise günlük ortalama 20 adet lastik tamiri yapıyor. Günde 10-15 işlem yapan Öztaş kazandığı parayla ailesini geçindiriyor. 35 yıldır oto lastik tamirciliği yaptığını belirten Öztaş, "Lastik yırtıldığı zaman hem içten hem dıştan dikiş ile yama yapıyorum. Soğuk kaynak da yapıyorum. Bazı lastikçiler bunu yapamıyor, sadece ben yapıyorum. Eskiden işler daha iyiydi ama şimdi lastikçi çok olduğu için işimiz olmuyor. Kış lastikleri zorunlu olduğu değişim yapmak lazım. Kış aylarında yaz lastikleriyle yola çıkmamak lazım. 15 yıllık müşterim de var. Fiyat en düşük 200 liradır. Günde 10-15 lastik yapıyorum. Bazen hiç yapmıyorum. Kısmet. 20 yıl önce sabaha kadar çalışıyorduk. Günde 150-200 adet lastik yapıyorduk. 4 kardeştik beraber çalışıyorduk. Herkes usta oldu kendi dükkanını açtı" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.