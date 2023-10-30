30 yıldır dinmeyen acı: Çiçekli katliamı

Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli köyünde 30 yıl önce bölücü hainler, cami açılışı için toplanan vatandaşlardan 6'sını katletti. Katliamın yıl dönümünde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

30 Ekim 1993 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli köyünde bölücü hainler, cami açılışı için bir araya gelen vatandaşları hedef aldı. 4 vatandaşı şehit eden teröristler, kaçarken iki de genci de şehit ettiler. Saldırı sırasında Çiçekli köyünde eniştesiyle birlikte misafir olan Alvarlı Muhammed Efe'nin torunu Taki Mazlumoğlu da şehit oldu. Hayatını kaybeden 6 vatandaştan 4'ü Çiçekli köyüne, 2'si de Alvar köyüne defnedildi. Aradan geçen 30 yıla rağmen hain saldırı hala hafızalarda yerini korurken, şehitler bugün Alvar ve Çiçekli köylerinde kabirleri başında dualarla anıldı. Katliamın yaşandığı Çiçekli köyünde Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, ilçe protokolü, şehit yakınları ve köy halkının katıldığı anma programında köy camisinde Mevlid-i Şerif okunarak, kabirler ziyaret edildi.

O günün tanıklarından olan ve saldırıdan sağ kurtulan Alvarlı Muhammed Efe'nin torunu Hasan Mazlumoğlu ve saldırıda babası ve amcasını kaybeden Murat Doğru, o gün yaşananları anlattı.

"Bir çocuğun kafasına silah sıkmak insanlık dışı"

Katliamda ağabeyi ve eniştesini kaybeden Hasan Mazlumoğlu, "30 Ekim 1993 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli köyüne giren PKK'lı teröristler, köy muhtarı Tahsin Doğru'nun evini bastı. Orada toplanan insanları hüviyet kontrolünden geçirdikten sonra ayağa kaldırarak duvarın önünde sıralanmalarını söylediler. Öldürüleceklerini anlayan muhtar Tahsin Doğru ve kardeşi İsmail Doğru eli silahlı teröristlerin üzerine hücum etti. Hainlerin açmış olduğu ateş ve attıkları el bombası sonucu Tahsin ve İsmail Doğru da olmak üzere 6 kişi katledildi. Bu hadiseleri küçümsememek lazım. Bu katil insanlar öyle gözleri dönmüş insanlar ki, onları insan sayanların insanlığından şüphe ederim. Bu olayları yaşamayan bilemez. Ecelim gelmediği için bugün yaşıyorum. Ağabeyini ve eniştesini şehit görmüş, olaylara tanıklık etmiş biri olarak bir çocuğun kafasına kurşun sıkılmasını asla unutamıyorum" dedi.

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Teröristlerin saldırısında babası ve muhtar olan amcasını kaybeden Murat Doğru ise, aradan 30 yıl geçse de unutulmayacak bir acı yaşadıklarını anlattı. Doğru, "Bu acı her gün içimizde yaşıyor ve bir ateş gibi büyüyor. Bitmez de zaten. İnsanlıkla tarif edilmeyecek hadiseler yaşadık. Babam ve amcam ile birlikte 6 canımızı şehit verdik. Üzüntümüz çok fazla olsa da vatan için her şeyimizi feda ederiz. Allah devletimize ve milletimizde zeval vermesin" şeklinde konuştu. - ERZURUM