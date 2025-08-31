30 Ağustos Zafer Bayramı Kumsmall AVM'de Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kumsmall AVM'de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinliklere Kayseri İl Jandarma Komutanlığı da katıldı.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kumsmall Mobilya AVM'de coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi. Bando takımının marşları eşliğinde oluşturulan kortejle AVM'yi gezen ziyaretçiler, zaman zaman çalınan marşlara eşlik ettiler. Kumsmall AVM'deki Zafer Bayramı kutlamalarına bu zaferi kazandıran Türk Ordusu da katıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın KADES, JAK, Trafik ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de kutlamalara iştirak ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Jandarmanın özel operasyonlarda kullandığı köpekler ve robotlarla yapılan gösteriler büyük ilgi gördü. - KAYSERİ