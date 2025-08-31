30 Ağustos Zafer Bayramı Kumsmall AVM'de Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kumsmall AVM'de Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumsmall AVM'de düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın katılımıyla yapılan gösteriler ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kumsmall AVM'de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinliklere Kayseri İl Jandarma Komutanlığı da katıldı.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kumsmall Mobilya AVM'de coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi. Bando takımının marşları eşliğinde oluşturulan kortejle AVM'yi gezen ziyaretçiler, zaman zaman çalınan marşlara eşlik ettiler. Kumsmall AVM'deki Zafer Bayramı kutlamalarına bu zaferi kazandıran Türk Ordusu da katıldı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın KADES, JAK, Trafik ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de kutlamalara iştirak ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Jandarmanın özel operasyonlarda kullandığı köpekler ve robotlarla yapılan gösteriler büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İlk galibiyet geldi! Karagümrük'ten stadı 90+3'te sessizliğe büründüren gol

90+3'te stadı sessizliğe büründüren gol! İlk galibiyet geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır'da tren kazası: 3 ölü, 103 yaralı

Tren raydan çıktı: 3 ölü, 103 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.