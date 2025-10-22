25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 25.'si düzenlenen "Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" törenle başladı.

Fethiye'de 25.'si düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin açılış töreni gerçekleşti. Festivalin ilk gününde 33 ülkeden 400'e yakın yamaç paraşütçüsü katıldı. Açılış törenine, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Türk Hava Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Şengönül, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gününde olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Festivalin ilerleyen günlerinde yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü, Türk Hava Kurumu'nun paramotor ekibi ve sıcak hava balonu gösterileri yapılacak.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, festivalin başarısının arkasında büyük bir ekip emeği olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu bir yıl yapmak zor ama 25 yıl sürdürmek çok daha zor. Darısı 100. yıl kutlamasına. Fethiye gibi binlerce yıllık medeniyetin üzerinde yükselen bir şehirde bu kültürü yaşatmak hepimiz için onur verici" şeklinde konuştu.

Beş gün boyunca sürecek olan festivalde, yerli ve yabancı sporcuların akrobasi gösterileri, renkli uçuşları ve özel gösterileriyle Ölüdeniz semaları bir kez daha görsel bir şölene dönüşecek.