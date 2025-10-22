Haberler

25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Başladı

25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye'de düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin açılış töreni gerçekleşti. Festivalde 33 ülkeden 400'e yakın yamaç paraşütçüsü yer alırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün uçuşlar iptal edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 25.'si düzenlenen "Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" törenle başladı.

Fethiye'de 25.'si düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin açılış töreni gerçekleşti. Festivalin ilk gününde 33 ülkeden 400'e yakın yamaç paraşütçüsü katıldı. Açılış törenine, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Türk Hava Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Şengönül, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk gününde olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Festivalin ilerleyen günlerinde yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü, Türk Hava Kurumu'nun paramotor ekibi ve sıcak hava balonu gösterileri yapılacak.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, festivalin başarısının arkasında büyük bir ekip emeği olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu bir yıl yapmak zor ama 25 yıl sürdürmek çok daha zor. Darısı 100. yıl kutlamasına. Fethiye gibi binlerce yıllık medeniyetin üzerinde yükselen bir şehirde bu kültürü yaşatmak hepimiz için onur verici" şeklinde konuştu.

Beş gün boyunca sürecek olan festivalde, yerli ve yabancı sporcuların akrobasi gösterileri, renkli uçuşları ve özel gösterileriyle Ölüdeniz semaları bir kez daha görsel bir şölene dönüşecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.