2025'te Destekleme Almak İçin Aşı Zorunluluğu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılında doğan kuzu ve oğlaklardan destekleme almak isteyen yetiştiricilerin, hayvanlarının tümüne koyun-keçi vebası ve koyun-keçi çiçeği aşısı yaptırmış olmaları gerektiğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, 2025 yılında doğan kuzu ve oğlak desteklemelerinde aşı şartını belirten güncellemeleri açıkladı. Yoldaş, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklikle, kuzu ve oğlakların koyun-keçi vebası ve koyun-keçi çiçeği aşılarının yapılmış ve VETBİS'e kaydedilmiş olması gerektiği belirterek sözlerine şöyle devam etti;

"Güncellemeye göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakası ilçelerinde bulunan işletmelerde koyun-keçi vebası aşısı, Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde bulunan işletmelerde ise koyun-keçi çiçeği aşısı şartı aranmayacak. Bakanlık tarafından belirlenen aşılarda güncelleme olması durumunda ise, gerekli aşılar HAYGEM tarafından talimatla belirlenerek internet sayfasında yayımlanacak" şeklinde kaydedildi.

Yoldaş, aşıların önemini bir kez daha vurgulayarak, 2025 yılında doğan kuzu ve oğlaklardan destekleme almak isteyen yetiştiricilerin, hayvanlarının tümüne koyun-keçi vebası ve koyun-keçi çiçeği aşısı yaptırmış olmaları gerekmekte olduğunu sözlerine ekledi. - BİLECİK