2025 Gelinlik Modasında Z Kuşağı 'Helen' Modeline Yöneliyor

Gelinlikçilerde bayramdan sonra yoğunluğun artması beklenirken 2025 yılında Z kuşağının genellikle sade diye tabir edilen 'helen' modeli gelinlikleri tercih ettiği kaydedildi.

Bahar aylarının gelmesiyle beraber 2025 yılının moda gelinlikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Genç kızların hayali olan bembeyaz gelinliklerin fiyatı 50 binlere kadar çıktı. Bu yılın modası ise pul payetli, kabarık pileli, balon kollu helen ve danteli bohem tarzda balık gelinlikler oldu.

Yaza kısa bir süre kala Erzincan'da gelinlikçiler genç kızların rüyası olan gelinlikleri görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Hareketlenen gelinlik piyasasında fiyatlar da modele göre değişiyor. Her şey dahil gelinlik paket kiralama fiyatları 30 bin TL'den başlarken bir gelinliğin satın alma bedeli ise 50 binleri buluyor. 2025 yılının modası ise pul payetli, parlak, kabarık pileli, balon kollu helen ve danteli bohem tarzda balık gelinlikler oldu.

Gelinlik mağazası işletmecisi Kenan Çatak, Z kuşağının sade gelinlik tercih ettiğini ve bu senenin modasının helen ve balık gelinlikler olduğunu söyledi.

Çatak, "Bu sene en çok helen gelinlikler tercih ediliyor. Bu senenin bir diğer modası balık gelinliklerimiz. Bu sene balık gelinliklerimiz inanılmaz moda. Balık gelinliklerimizin artı bir durumu da oluyor. Kır düğünlerinde balık gelinliklerimizde danteli bohem tarzda olup konsepte uygun oluyor, mekanı şıkır şıkır olan düğünlerde de tamamıyla ışıltıyla beraber farklı bir hal alabiliyor" dedi.

Kenan Çatak, gelinlikçilerde bayramdan sonra yoğunluğun olmasını beklediklerini kaydetti. - ERZİNCAN