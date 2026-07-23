1965 Samsunspor Derneği'nde yeni dönem

1965 Samsunspor Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Av. Murat Demirtaş, dernek başkanlığına seçildi.

Derneğin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Dernek üyelerini bir araya getiren genel kurulda divan heyetinin kurulması, raporların okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Yapılan seçim sonucunda, Av. Murat Demirtaş ve yönetim kurulu oy birliğiyle göreve seçildi. Samsunspor ruhunu yaşatmak, kulübün sosyal ve kültürel mirasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten dernek yönetimi, yeni dönemde de camiayı kenetleyecek projelere imza atmayı hedeflediklerini altını çizdi.

Seçimlerin ardından konuşan Demirtaş, "Dernek olarak, kırmızı-beyazlı renklere gönül vermiş camiamıza katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2. Olağan Genel Kurulumuzda bizi bu görevi layık gören değerli üyelerimize teşekkür ederim. Bir araya gelmemize ve derneğimizin bugünlere gelmesine vesile olan kurucu başkanımız Çağdaş Yıldırım'a ve emek vermiş tüm yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ederim. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte Samsunspor sevgisini daha da büyütmek, köylere ve okullara Samsunspor'umuzu götürmek ve derneğimizi gururla ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı