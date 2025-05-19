19 Mayıs'ta yetenek gösterileri nefes kesti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ'da düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı, sporcuların gösterileri izleyenleri mest etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatroda düzenlenen törende öğrenciler ve sporcular yeteneklerini sergiledi. Özellikle karate ve tekvando branşlarında sahne alan genç sporcuların yaptığı dövüş sanatı gösterileri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Zaman zaman nefesleri kesen gösteriler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Protokol ve halk bir aradaydı

Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram coşkusuna sahne olan etkinlikte gençlerin performansları, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Törende konuşma yapan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, "Bizim için 19 Mayıs, 3 kıta, 7 denizde mührü bulunan bir ecdadın evlatlarının bu kadim topraklarda her adımındaki güçlü zafer sesini bütün dünyaya haykıran, göklere imzalayan yüreklerin akışı, anaların nazarı, şehitlerin bakışıdır" dedi.

Kutlamalar, müzikli gösteriler ve halk oyunlarıyla devam etti. - TEKİRDAĞ