19 Mayıs'ta yetenek gösterileri nefes kesti

19 Mayıs'ta yetenek gösterileri nefes kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ'da düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı, sporcuların gösterileri izleyenleri mest etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ'da düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı, sporcuların gösterileri izleyenleri mest etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatroda düzenlenen törende öğrenciler ve sporcular yeteneklerini sergiledi. Özellikle karate ve tekvando branşlarında sahne alan genç sporcuların yaptığı dövüş sanatı gösterileri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Zaman zaman nefesleri kesen gösteriler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Protokol ve halk bir aradaydı

Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram coşkusuna sahne olan etkinlikte gençlerin performansları, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Törende konuşma yapan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, "Bizim için 19 Mayıs, 3 kıta, 7 denizde mührü bulunan bir ecdadın evlatlarının bu kadim topraklarda her adımındaki güçlü zafer sesini bütün dünyaya haykıran, göklere imzalayan yüreklerin akışı, anaların nazarı, şehitlerin bakışıdır" dedi.

Kutlamalar, müzikli gösteriler ve halk oyunlarıyla devam etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler

Akaryakıt istasyonunda öldüresiye dayak! Olayın sebebi ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu

Şampiyonluk kutlayan aile bebeklerini yolun ortasında unuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.