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18 yaşındaki genç kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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18 yaşındaki genç kansere yenik düştü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mosmos hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mosmos hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşayan Emre Mosmos, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören gencin vefatı sevenlerini üzdü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ilçeye bağlı Kızılbel köyünde 2 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek töreninin ardından toprağa defnedilecek. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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