Haberler

15 Yıldır Ayakkabı Tamiri Yapıyor ama Çırak Bulamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 yıldır ayakkabı tamiri yapan Mahfuz Koçdağı, çırak bulamama sıkıntısını dile getirerek bu mesleğin kaybolmasından korktuğunu ifade etti.

Bingöl'de yaşayan Mahfuz Koçdağı, 15 yıldır 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mahfuz Koçdağı, 15 yıldır 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamir ediyor. Ailesini yıllardır ayakkabı tamir ederek geçindiren Koçdağı, çırak bulamamaktan yakındı. Koçdağı, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum, işimi severek yapıyorum. Şu an eleman bulamıyoruz. Bu mesleğin kaybolmasından korkuyoruz. Daha önceden çırak olarak başladım, şimdi ustalık yapıyorum ama çırak bulamadığım için çırak da benim, usta da benim. Eskiden öğrenciler harçlığını çıkarmak için boyacılık yaparlardı, şu an onları bile bulamıyoruz. Maalesef düşünün bu duruma gelmişiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! Ordudan bölgeye dev yığınak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Japonya'da dev patlama: Sakurajima'dan göğe kül yağdı

Japonya'da patlama: Küller 4 bin 400 metreye yükseldi
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda

Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.