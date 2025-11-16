15 Yıldır Ayakkabı Tamiri Yapıyor ama Çırak Bulamıyor

Bingöl'de yaşayan Mahfuz Koçdağı, 15 yıldır 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamir ederek ailesini geçindiriyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mahfuz Koçdağı, 15 yıldır 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamir ediyor. Ailesini yıllardır ayakkabı tamir ederek geçindiren Koçdağı, çırak bulamamaktan yakındı. Koçdağı, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum, işimi severek yapıyorum. Şu an eleman bulamıyoruz. Bu mesleğin kaybolmasından korkuyoruz. Daha önceden çırak olarak başladım, şimdi ustalık yapıyorum ama çırak bulamadığım için çırak da benim, usta da benim. Eskiden öğrenciler harçlığını çıkarmak için boyacılık yaparlardı, şu an onları bile bulamıyoruz. Maalesef düşünün bu duruma gelmişiz" dedi. - BİNGÖL