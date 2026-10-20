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1299 Bilecik Spor, Vezirhanspor'u 11-5 yenerek hazırlık maçında dostluğu kazandı

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1299 Bilecik Spor, Vezirhanspor'u 11-5 yenerek hazırlık maçında dostluğu kazandı
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U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını sürdüren 1299 Bilecik Spor Kulübü, Vezirhan Belde Stadı'nda Vezirhanspor ile oynadığı hazırlık maçını 11-5 kazandı. Maç sonrası iki takım oyuncuları birbirini tebrik ederken, mücadelenin kazananının dostluk olduğu ifade edildi.

Bilecik'te oynanan Vezirhanspor ile 1299 Bilecik Spor Kulübü arasında oynanan hazırlık maçının kazanını dostluk oldu.

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını tam gaz devam eden 1299 Bilecik Spor Kulübü, Vezirhanspor ile bir hazırlık maçı yaptı. 14-15 Kasım'da başlayacak lig öncesi Vezirhan Belde Stadı'ndan oynanan mücadeleyi 1299 Bilecik Spor 11-5'e kazandı. Maç sonrası iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken, kazananın dostluk olduğunu dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 114 sitede yayınlandı.
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