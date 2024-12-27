12 Yıl Sonra Suriye'ye Dönen Ali Haj İbrahim: Türk Kardeşlerimizi Unutmayacağız

HATAY (İHA) – Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriyelilerin memleketlerine dönüşleri sürüyor. 12 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkesine dönen Ali Haj İbrahim, "Türk kardeşlerimizin bizlere yaptığını asla unutmayacağız ve onlar her zaman kalplerimizde olacak" dedi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. 2012 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Ali Haj İbrahim ve ailesi, 12 yıl boyunca Türkiye'de kaldıktan sonra ailesiyle ülkesine dönüyor. 12 yılın ardından ülkesine dönen ve yıllardır tüccarlık yapan İbrahim, Esad rejimin saldırılarından dolayı zarar gören evinin tadilatını bitirerek, ticarete devam etmeyi düşünüyor. Türk milletinin yaptıklarını asla unutmayacaklarını ifade eden İbrahim, çocuklarının burada doğup büyüdüğünü belirterek, çocuklarının bir tarafının Türk kanı olacağını ve sonsuza kadar Türkiye'yi seveceklerini söyledi.

"Türk kardeşlerimizin bizlere yaptığını asla unutmayacağız ve onlar her zaman kalplerimizde olacak"

Türk milletinin yaptıklarını asla unutmayacaklarını dile getiren ve 12 yılın ardından ülkesine dönen Ali Haj İbrahim, "Suriye özgürleştikten sonra evlerimize gidiyoruz. Reyhanlı'da yaşıyorduk ve şimdi ise ailecek ülkemize dönüyoruz. Türk kardeşlerimizin bizlere yaptığını asla unutmayacağız ve onlar her zaman kalplerimizde olacak. Türkler Suriye'ye geldikleri zaman, onlar nasıl ki bizi misafir ettilerse biz de onları misafir edeceğiz. Ben 12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. 8 Aralık'ta Esad rejiminin düşmesiyle evimizin tadilatını yaptırıp düzelttik. Ben tüccarlık yapıyorum. Türkiye ile Suriye arasında ticaretle uğraşacağım. Çok şükürler olsun ki ülkemize döneceğiz. Çocuklarım Türkiye'de doğdu ve okula gittiler, bu yüzden çocuklarımın bir tarafı Türk kanı olacak ve sonsuza kadar Türkiye'yi sevecekler" ifadelerini kullandı. - HATAY