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12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
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Türkiye'nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarlarından biri olan Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 13-16 Şubat 2025 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sektör profesyonelleri ve yatırımcılar için önemli bir ticaret platformu oluşturacak etkinlik, en yeni tarım teknolojilerini, gıda güvenliğini ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri tanıtacak.

Türkiye'nin en büyük dört tarım ve hayvancılık fuarından biri olan Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında 12. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaları bir araya getirerek, sektör profesyonelleri ve yatırımcılar için önemli bir ticaret platformu oluşturacak.

Sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan fuarda, en yeni tarım teknolojilerinin tanıtılmasının yanı sıra, gıda güvenliği, tarımsal üretim teknikleri ve hayvancılık alanındaki güncel gelişmeler ziyaretçilere sunulacak. Sektör profesyonelleri, üreticiler ve yatırımcılar, fuar boyunca sektördeki en son yenilikleri inceleme ve doğrudan bilgi alma fırsatına sahip olacak. Geçtiğimiz yıl 550 markayı ve 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 2 milyar 350 milyon TL'lik sıcak satışa ev sahipliği yaparak büyük bir ticari hacim oluşturdu. Bu başarının bu yıl daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarın sektöre ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, sektörde faaliyet gösteren firmalar, üreticiler, yatırımcılar ve sektör temsilcileri için önemli bir ticaret ve iş birliği platformu sunuyor. Modern tarım teknolojilerinin tanıtılması, bilgi ve deneyim paylaşım ortamı oluşturulması, hem üreticilerimize hem de yatırımcılara yeni iş fırsatları sunacak. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yenilikçi çözümlerin uygulanması konusunda fuarımız önemli bir köprü görevi üstlenecek."

Aydın ve çevre illerden geniş bir katılımın beklendiği fuar, tarımsal mekanizasyondan organik tarıma, hayvancılıktan gıda işleme teknolojilerine kadar birçok farklı alanda yenilikleri katılımcılarla buluşturacak. Sektör temsilcileri için verimli iş görüşmelerine ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak olan fuar, aynı zamanda yerel üreticilerin uluslararası pazarlara açılması için de önemli fırsatlar sunacak. Bölge ekonomisine büyük katkı sunması beklenen 12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, tarım sektöründeki en son yenilikleri keşfetmek, iş bağlantıları kurmak ve sektörel gelişmeleri yakından takip etmek isteyen tüm katılımcıları bekliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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