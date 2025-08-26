10 Yaşındaki Ahmet Talha'dan Gazze İçin Fındık Toplama Kampanyası

Giresun'da 10 yaşındaki Ahmet Talha, fındık bahçesinden çektiği videoyla "Bugün Gazze için fındık topluyorum" kampanyası başlattı.

Doğu Karadeniz'de devam eden fındık hasat döneminde 10 yaşındaki Ahmet Talha'dan Gazze için fındık toplama çağrısı geldi. Bulancak ilçesinde yaşayan ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi olan Ahmet Talha Göktekin, fındık bahçesinden çektiği videoyla "Bugün Gazze için fındık topluyorum" kampanyası başlattı.

Ahmet Talha videoda "Bugün Gazze için fındık topluyorum. Sabah kalktığımızda dedeme bugün Gazze için fındık toplayacağım dedim. O da bana tamam oğlum topla ve sat dedi. Ben de şimdi bir akım başlatıyorum Gazzeliler ölmesin, Gazze her zaman yaşasın diye bugünkü fındığımı Gazze için topluyorum. Herkesi bu akıma davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN